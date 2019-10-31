Denizcilik sektöründe Türk-Alman ortaklığı

Şirket ortaklarından Sinem Akarslan, “Briese Schiffarts GmbH &Co KG firması 1984 yılında Captain Roelf Briese tarafından kurulmuş olup, bugün grup şirketleriyle beraber 150 adedin üzerinde 3-11k tonajı aralığında bir gemi filosuna sahiptir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Gemiler çok maksatlı olup; proje yükleri, kuru yük, parsiyel yükler ve konteyner taşımaya uygundur. Halihazırda, şu an proje çalışması yapılan, yeni bir nehir gemisi tipi üzerinde de çalışılıyor. Bu gemiler hem Rusya’nın iç nehirlerinde, hem de Azov- Hazar Denizlerinde seyir yapabilecek çift gladaroli gemiler olacaktır. Ticaret alanı, Avrupa’dan İzlanda’ya, Marmara bölgesinden Kuzey Afrika ülkelerine kadar uzanan geniş bir ağa yayılmıştır. Ağırlıklı olarak koster piyasasında, adeta bir kooperatif sistemiyle yürütülen, 100-150 adet gemi filosunu oluşturan KG/CV sistemi başarıyla yıllardır çalışmakta ve Almanya, Hollanda gibi ülkeleri sektörde lider konumuna taşımaktadır. Bu sistemin içerisinde, büyük yatırımcılarla beraber, bireysel (doktor, avukat, öğretmen vb.) küçük ölçekli yatırımcılar da bulunmaktadır ve diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında, yüksek getiri sağlıyor. Bizler de profesyonel bir gemi işletme sistemi bünyesinde, ülkemizde değerli yatırımcıları da bu sistem içerisinde görmek isteriz. Bankalardan da bu konuda , kendi mudilerini de bizim üzerimizden yatırıma teşvik etmeleri konusunda desteklerini bekliyoruz. Bizler, ortağım Serkan Aktuğ ile beraber yıllardır denizcilik alanında farklı kulvarlarda hizmet veriyoruz.”

Sinem Akarslan, ortaklıkla ilgili son olarak şu sözleri söyledi: “Briese ile de, diğer armatör grupları gibi yıllara dayanan iş ilişkilerimiz mevcuttu ve bu yakınlık zamanla güven ve saygı çerçevesinde iş birliğine dönüştü ve bu yıl Nisan ayında imzalar atıldı ve Briese ailesine dahil olduk.”

Vira Haber