MSC, Asyaport’u Kuzey Avrupa'ya bağlayacak

Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcıları arasında yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC)’nin Kuzey Avrupa ve İngiltere limanları ile Asyaport’u birbirine bağlayacak olan ikinci servisi “Aegean Service” 14 Kasım itibariyle Tekirdağ Asyaport Limanı’na uğrak yapmaya başlayacak.

Küresel taşımacılıkta dünya lideri olan ve her fırsatta Türkiye’ye desteğini ortaya koyan Mediterranean Shipping Company (MSC), Türkiye ile Kuzey Avrupa’yı bağlayan servislerinden AEGEAN Servisi’ne, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olarak projelendirilen ve bugün itibariyle en büyük kapasiteli konteyner limanı olan Tekirdağ Asyaport uğrağını ekleyerek, Trakya Bölgesi’nden Kuzey Avrupa ve İngiltere limanlarına servis ağını genişletiyor.

Tekirdağ Asyaport Limanı ile Hollanda Rotterdam Limanı arasında direkt bağlantı sağlayan bu servisi ve halihazırda sunduğu Kuzey Avrupa direkt servisi ile birlikte MSC, haftada iki sefer yüklerin aktarma yapmadan direkt Kuzey Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak.

Aegean Service sayesinde İngiltere’den ithalatlarda MSC’nin direkt Felixstowe Servisi’ne ek olarak, London Gateway Limanı’ndan da 14 gün transit süre ile servis sağlanacak ve Asyaport’tan London Gateway’e transit süresi direkt 13 gün olacak.

Bu yeni servis ile Selanik’ten Asyaport’a transit süresi ise 1 gün olacak.

Yeni serviste; (A) London Gateway – Rotterdam – Antwerp – Piraeus – (R) Thessaloniki – Tekirdağ – Izmir – Piraeus – Sines (A) – London Gateway rotasyonu takip edilecek.

Servisin ilk gemisi MSC Sarah, Tekirdağ ilk uğrağını 14 Kasım’da gerçekleştirecek.

Vira Haber