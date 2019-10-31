İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. DZKK

  3. Knyaz Vladimir denizaltısı balistik füze atışı yaptı
Knyaz Vladimir denizaltısı balistik füze atışı yaptı

Knyaz Vladimir denizaltısı balistik füze atışı yaptı

Rusya’nın yeni nükleer denizaltısı Knyaz Vladimir, sualtından ilk kez Bulava balistik füzesi fırlattı. Fırlatma işlemi başarıyla gerçekleşti.

A+A-

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, yeni Knyaz Vladimir nükleer denizaltısı, ilk kez Bulava balistik füzesi fırlatma denemesi yaptı.

Beyaz Deniz’den Kamçatka’ya doğru atılan füze, başarıyla hedefe ulaştı. 

Knyaz Vladimir denizaltısı Borey sınıfı denizaltılarının en yenisi ve şimdilerde denizde testlerden geçiyor. Ağustos ayında da Yuriy Dolgorukiy isimli denizaltısı ile Bulava füzesi fırlatılmıştı.

Vira Haber

Bu haber toplam 195 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.