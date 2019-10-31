Knyaz Vladimir denizaltısı balistik füze atışı yaptı
Rusya’nın yeni nükleer denizaltısı Knyaz Vladimir, sualtından ilk kez Bulava balistik füzesi fırlattı. Fırlatma işlemi başarıyla gerçekleşti.
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Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, yeni Knyaz Vladimir nükleer denizaltısı, ilk kez Bulava balistik füzesi fırlatma denemesi yaptı.
Beyaz Deniz’den Kamçatka’ya doğru atılan füze, başarıyla hedefe ulaştı.
Knyaz Vladimir denizaltısı Borey sınıfı denizaltılarının en yenisi ve şimdilerde denizde testlerden geçiyor. Ağustos ayında da Yuriy Dolgorukiy isimli denizaltısı ile Bulava füzesi fırlatılmıştı.
Vira Haber
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Etiketler : Rusya, gemi, füze, Knyaz Vladimir nükleer denizaltısı, Bulava, beyaz deniz, kamçatka
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