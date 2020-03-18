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Koronavirüsü İyileştiren İlaç Bulundu

Koronavirüsü İyileştiren İlaç Bulundu

Çinli uzmanlar, Koronavirüse karşı klinik deneylere devam ederken, Favipiravir adlı bir ilacın Koronavirüse karşı etkili olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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Çin’de Koronavirüse karşı aşı üretimi ve etkin mücadele için çalışan klinik deneylerde Favipiravir adlı bir ilacın Koronavirüsle mücadelede iyileşme süresini azalttığı açıklandı.

İYİLEŞME SÜRECİ 11 GÜNDEN 4 GÜNE DÜŞÜYOR

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Cang, Merkezi Başkanı, açıklamasında 80 Koronavirüs hastasını kapsayan deneylerinde iyileşme sürecinin 11 günden 4 güne düştüğünü söyledi.

Wuhan’daki bir başka deneyde ilacın ateş süresini 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiği açıklandı.  

Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.

Vira Haber

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