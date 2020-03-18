Gemi Brokerleri Derneği'nden Açıklama

“Bilindiği gibi Gemi Brokerleri Derneği olarak dostlarınızla buluşmanız amacıyla iki yılda bir düzenlediğimiz Bosphorus Ship Brokers Dinner'ı 26 Haziran 2020 Cuma akşamı tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Maçka Terasında yapmayı planlıyorduk. Ancak dünya çapında binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle 5. Uluslararası Bosphorus Ship Brokers Dinner'ı 16 Ekim 2020 Cuma akşamına erteleme kararı aldık.

Bu kararı almadan önce Lütfi Kırdar etkinlik komitesi, yönetim kurulumuz, yemek komitemiz ve mevcut sponsorlarımız ile detaylandırılıp, görüş ve onayları alınmıştır.

Öte yandan etkinlik tarihinde başka bir organizasyon olup olmadığını da elimizden geldiğince kontrol edilmiştir.

Verdiğimiz erteleme kararının yurt dışından davet edeceğiniz misafirlerinizin seyahat planlamaları ve konforuna faydası olacağı inancıyla sağlıklı günler dileriz”.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

Vira Haber