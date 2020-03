İMEAK Deniz Ticaret Odası Koronavirüs Tedbir Listesini Açıkladı

Deniz Ticaret Odası’nın sayfasında yer alan açıklama aşağıdaki gibidir:

“1-Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada hızla yayılarak Dünya Sağlık Örgütü'nce(World Health Organization-WHO) pandemi olarak ilan edilen Yeni koronavirüs(COVID-19) hakkında Uluslararası Deniz Ticaret Odası(International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Denizcilik Örgütü(International Maritime Organization-IMO), Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (The Baltic and International Maritime Council-BIMCO), Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin(TOBB) uyarı, tedbir ve korunma amaçlı gönderilen bilgileri güncel bir şekilde üyelerimize duyurulmuştur.

2- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "COVID-19 Hastalığı Rehberi" ile deniz giriş noktaları ve Türk Boğazlarında sağlık önlemleri, Sağlık Bakanlığı "Sağlık Elimizde Broşürü" ile "Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural Broşürü" konusunda üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.

3-Bu kapsamda, yurtdışından planlı faaliyetler de dahil olmak üzere Odamızda düzenlenmesi planlanan Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı başta olmak üzere tüm toplantı, seminer, konferans ve etkinlik faaliyetlerimiz toplum, çalışan ve üyelerimizin sağlığı ön planda tutularak tedbir amaçlı olarak ertelenmiş, personelimizin yurtdışı faaliyetlere katılımı iptal edilmiştir.

Önümüzdeki dönemde ülkemizde gelişen süreç değerlendirilerek, icra edilemeyen faaliyetlere ilişkin müteakip planlamalar koordineli şekilde yapılarak üyelerimize duyurulacaktır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri kapsamında;

4-Odamız Merkez ve Ek Hizmet Binamız, 14-15 Mart 2020 tarihlerinde temizlik firması tarafından dezenfekte ettirilmiştir. Müteakip dönemde de rutin temizlik işlemlerine ilave olarak Odamızda dezenfektasyon işlemlerine periyodik aralıklarla devam edilecektir.

5-Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16-22 Mart 2020 tarihleri arasında bir hafta süre ile idari izinli sayılmıştır.

6-Ayrıca, Oda faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, 27 Mart 2020 tarihine kadar Odamızın azaltılmış kadro ile personeli dönüşümlü olarak çalıştırmak suretiyle iş ve işlemlerine devam etmesine karar verilmiştir.

7-Bununla birlikte, başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izin talepleri karşılanmakta, yıllık izin hakkı bulunmayan personelimize mazeret izni kullandırılmaktadır”.

8-Sağlık Bakanlığı tarafından riske karşı uygulanması tavsiye edilen kurallar günlük ve anlık olarak personelimize ve üyelerimize duyurulmaya devam etmektedir.

9-Odamızda personelimizin ve üyelerimizin Yeni Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilenmesinin önlenmesi ve virüsün yaygınlaşmasının engellenmesi kapsamında Mart ayı sonuna kadar Odamız Merkez ve Şube faaliyetlerinin asgari personel mevcudu ile yürütülmesine karar verilmiştir.

Vira Haber