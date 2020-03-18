Deniz Emniyet Derneği’nden Kılavuz Kaptan Uyarısı!

Koronavirüs tehlikesi gün geçtikçe büyürken, denizcilik sektörü de etkilenmeye devam ediyor. Deniz Emniyet Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, açıkladığı verilerle kılavuz kaptanların Koronavirüse karşı risk altında olduğunu söyledi.

Türk Boğazlarından günde ortalama 118 gemi geçtiğini ve bunların yüzde 68’inin geçiş sırasında kılavuz kaptan aldığına vurgu yaptı.

Deniz Emniyet Derneği Başkanı İstikbal, şunları söyledi: "Şu anda Arjantin’den Fransa’ya pek çok ülkede limanlara gelen tüm gemilerden ’Koronavirüs Beyan Formu’ doldurulması istenmekte.

Limana yanaşma-kalkma operasyonlarında kılavuz kaptan gemiye çıkmamakta ve gemilere uzaktan kılavuzluk hizmeti verilmektedir. Yine gemi acenteleri, PSC görevlileri gibi gemi üzerinde görev yapması gereken kişilere de gemiyle temas konusunda asgari uygulama izni verilmektedir."

Türk Boğazlarından günde yaklaşık 60 yabancı bayraklı gemi geçiş yapıyor.

Vira Haber