Tamer Kıran'dan Faiz İndirimi Açıklaması

İMEAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran,

" ABD Merkez Bankası mecbur kalarak; faizleri yüzde 0-0.25 oranına kadar düşürmek durumunda kalmıştır. Bu anlamda genişlemeci politika kaçınılmaz hale gelmiştir ve bütün ülkeler ekonomilerini ayakta tutma yönünde çabalarını azami şekilde sürdürmektedir.

Geldiğimiz noktada; son 2 aydır olumsuz etkisini hızla hissettiren koronavirüs, ticari daralma ve ekonomik resesyon kaygılarını daha da şiddetli hale getirdi. Bu anlamda başta ABD olmak üzere hemen hemen tüm ülke ve uluslararası kurum ekonomiye destek paketlerini açıklamaya başladı.

Bu çerçevede; Merkez Bankamızın politika faizini 100 baz puan indirmesini olumlu karşılıyoruz. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra fonlama maliyeti tek haneli seviyeye gerilemiştir." ifadelerini kullandı.