'Yelken Zengin Sporudur Algısından Rahatsızız'

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı (TYF) Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, her kesimden insanın katılımıyla, yelkene olan ilginin büyümesini hedeflediklerini açıkladı.

Yelkenin, yalnızca yüksek gelir grubunun hobisi olan bir spor olduğu algısını yıkmak istediklerini söyleyen Akdurak, "Yelken, malzemeye dayalı, malzemesi pahalı ve malzemenin yerli üretimi tarafından çok az karşılanabildiği bir spor.

Dolayısıyla büyük ölçüde ithalata mahkum bir malzeme ile yol aldığımız için algıda pahalı bir branş. Bu durumun farkında olanlar, 'Malzemeye nasıl ulaşacağız, nasıl olsa bizim erişemeyeceğimiz bir bütçe' diye düşünerek kulüplerimizden uzak durulabiliyor. Yelkeni zengin sporu algısından çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı

Vira Haber