İki Hastane Gemisi Koronavirüsüne Karşı Hazırlandı

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüsü salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin koronavirüsü salgını karşısında iki donanma hastane gemisinin hazırlandığını duyurdu. Esper, "Hastane gemisi USS Comfort'a Doğu Kıyısı'nda, USS Mercy'ye ise Batı Kıyısı'nda hazır olma emri verildi" açıklaması yaptı.

Esper, travma hastaları için tasarlanan gemilerin enfekte olan insanlar için fazla donanımlı olmadığını, ancak enfekte hastalar için daha fazla alan sağlanması için gerektiğinde bu tür hastaları gemilere alabileceklerini söyledi.

Esper, Pentagon'un, koronavirüsü ile mücadeleye yardımcı olmak için sivil yetkililere 5 milyon maske ve iki bin konuşlandırılabilir ventilatör hazırlandığını da vurguladı.

Şu anda Amerika Birleşik Devletlerinde aktif vaka sayısı 6238, ölüm sayısı 108, tedavi edilen hasta sayısı ise 74.

Vira Haber