18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun

1-İtilaf ve ittifak devletlerinin arasında çıkan savaşa Osmanlı İmparatorluğu’nun da katılması sonucunda itilaf devletleri Osmanlı Devleti’ni etkisiz hale getirmek için İstanbul’u işgal etmeyi, bunun için de Çanakkale Boğazı’ndan geçmeyi planladılar.

2-Ama hesaplayamadıkları şey şuydu: “Çanakkale Geçilmez”

3-Osmanlı Devleti, itilaf devletlerinin Çanakkale’ye harekat düzenleyeceğini öngördü ve düşmanı yenmek için var gücüyle hazırlanmaya başladı.

4-Savunma yapılacak noktalar güçlendirildi. Boğaz’ı savunmak için mayın hatları genişletildi.

5-3 Eylül 1914 tarihinde Çanakkale’ye gelen, Almanya’da tasarlanan mayın dökme gemisi Nusret ise 8 Mart 1915’te düşman gemilerinin manevra alanlarına mayınları döşeyerek zaferin kazanılmasında büyük rol oynadı.

6-Düşman donanması Çanakkale Boğazı önünde toplandığında, Osmanlı’nın, mayın hatlarına bağlı olan savunma planı hazırdı.





7-Sahilde bu mayın hatlarını koruyan Osmanlı topçu birlikleri bekliyordu.

8-Düşmanın denizin altından ilerlemesini engellemek için ise çelik telli deniz altı ağları çoktan hazırdı.

9-Mart 1915’te düşman gemileri batırıldı, Çanakkale’nin sularına gömüldü.

10-Düşmana kıyasla çok az sayıda donanmayla, Tümgeneral Cevat (Çobanlı) Paşa, Alman Mareşal Otto Liman von Sanders, Tümgeneral Mehmet Esat (Bülkat) Paşa ve Yarbay Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığında kazanılan bu zaferin ardından, deniz yoluyla Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayan müttefik donanması bir daha dönmemek üzere Boğaz’dan ayrıldı.

Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Vira Haber