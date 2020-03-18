İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan Çanakkale Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ın Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde yayınladığı mesaj:

"Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Çanakkale Savaşı, şanlı tarihimize altın harflerle kazınmış en büyük destanlardan biridir. Milletimiz, vatanını müdafaa için dönemin en modern ordularına karşı inanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla büyük bir mücadele vermiş, Çanakkale’deki eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir.

Ülkemize yönelik tehditlere karşı yakın zamanda kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları Çanakkale ruhunun bu topraklarda hala yaşadığını bir kez daha göstermiştir.

Bu derin duygularla Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşsiz vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Tamer Kıran

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı