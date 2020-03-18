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Türkiye'de Virüsten İlk Ölüm Gerçekleşti

Türkiye'de Virüsten İlk Ölüm Gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

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Bakanın açıklamasına göre 89 yaşındaki bir yaşlı bir hasta vefat etmiştir. Toplam vaka sayısı 98 oldu. Vefat eden kişinin Çin temaslı olduğu belirtildi.

Vira Haber

 
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