Türkiye'de Virüsten İlk Ölüm Gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Bakanın açıklamasına göre 89 yaşındaki bir yaşlı bir hasta vefat etmiştir. Toplam vaka sayısı 98 oldu. Vefat eden kişinin Çin temaslı olduğu belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Türkiye, İlk Ölüm, İstanbul, Sağlık Bakanlığı
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