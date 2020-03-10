Coronavirüsünün Deniz Ticaretine Etkileri Neler?

Coronavirusü sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 26 olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar coronavirüsü tanısı konulan hasta sayısı ise 114 bin 457’ye ulaştı.

En son KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir kişide virüsü tespit ettiklerini açıkladı.

İtalya'da ise raporlara göre 9.172 kişi coronavirüsüne yakalanırken sadece 724 kişi hastalıktan kurtuldu. 463 kişi ise hayatını kaybetti. Virüsün hızla yayılmasından dolayı tüm etkinlikler iptal edildi. Ülke karantinaya alındı.

Virüs özellikle kruvaziyer turizmini olumsuz anlamda etkiledi. Yolcu gemilerinde çıkan virüs olayları sonrasında bu turizm durma noktasına geldi. Örneğin, Malezya coronavirüs vakalarının son bir haftadır hızlanması sonrasında bütün kruvaziyer gemilerinin girişine bir süreliğine yasak getirme kararı aldı. Ancak bu durum Türkiye’de virüs bulunmamasından dolayı lehimize dönmüş durumda. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz kruvaziyer turizminin artacağı düşünülüyor.

“DİAMOND PRİNCESS” GEMİSİ

Japonya’da, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle 4 Şubat’ta karantinaya alınan “Diamond Princess” adlı yolcu gemisi, 705 kişiyle Çin dışında en fazla vakaya rastlanan yer olurken, virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 6 oldu.

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda 3 bin 700 yolcu ve mürettebatıyla koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir ay süreyle karantinada tutulan The Diomand Princess cruise gemisi daha sonra tahliye edildi.

“GRAND PRİNCESS” GEMİSİ

California eyaleti açıklarında seyreden ve 21 kişide coronavirüsü tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek.

YUSUF ÖZTÜRK: “İHRACAT ÇOK KÖTÜ ETKİLENECEK”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, boş konteynerlerin dünyaya dağılması konusunda da sıkıntılar yaşandığını, hatta üzerinde yük olan ama tahliye edilemeyen gemilerin olduğunu söyledi.

Armatörlerin hem boş konteyner pozisyonlaması hem de genel bir navlun artışı ile ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Öztürk, ihracatı çok kötü etkileyeceğini ifade etti.

TAMER KIRAN: “BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA KALACAK”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise, “Navlunlar ve gemi kira bedelleri deniz ticaretinde çok düşük seyrediyor. 2020’de dünya genelinde yüzde 3.3., 2021’de yüzde 3.4’lük bir büyüme bekleniyor. Corona virüs bu bağlamda 2020 deniz ticaretindeki büyümenin beklentilerin altında kalacağını gösteriyor. 2020 çeyreğinin bu şekilde kapanacağını şimdiden söyleyebiliriz” dedi.

Bazı sektör temsilcileri ise virüsten dolayı gemi güzergahlarını değiştirdiklerini ve bu durumdan etkilendiklerini belirtti.

TAMER YALÇIN: “TRENDLERİN KIRILMASI GÜÇ”

Piri Reis Üniversitesi öğretim Üyesi Dr. Tamer Yalçın, coronavirüsü deniz ticaretine etkisinin uzun vadeli ortalamaların altında seyrettiğini söyledi. 2019 yılını %1,5 gibi oranla tamamlanması beklenirken, 2020 yılı içerisinde son yıllarda yaşanan trendlerin kırılmasının güç olduğunu vurguladı.

Konteyner taşımacılığında ise 2019 yılı toplam 197 milyon TEU olarak gerçekleştiğini ancak, %1.8’lik artış ile zayıf bir görüntüye sahip olduğunu ifade eden Yalçın, “Coronavirüsü ortaya çıkışıyla beraber, deniz ticaretinin neredeyse beşte birine sahip Çin’de son birkaç aydır yaşanan gelişmeler ve doğurduğu sonuçlar ile 2020 yılı için öngörülen deniz ticaretindeki büyüme beklentilerin altında kalabilir” dedi.

Vira Haber