SAAM Towage El Salvador S.A ile Uzmar Tersanesi Arasında Römorkör Sözleşmesi

SAAM TOWAGE EL SALVADOR S.A, iki adet yeni inşa 32 mt. ASD RAstar 3200W Sınıfı Eskort Römorkörü için UZMAR Tersanesi ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme, 31 Ocak 2020 tarihinde SAAM Towage Teknik Müdürü Pablo E. Caceres ile UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından imzalandı.

UZMAR Tersanesi’nde inşa edilecek olan Robert Allan dizaynı RAstar 3200W azimuth tip römorkörler 32 metre boyunda, +75 ton çekme gücüne ve + 12,5 knot hıza sahip olacak. Her türlü hava koşulunda ve en zorlu operasyonların gereksinimlerini eksiksiz karşılamak için özel olarak tasarlanan römorkörker, El Salvador'da Energía del Pacífico'nun (EDP) geliştirdiği LNG projesi için 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak.

RAstar 3200W römorkörlerin eskort operasyonlarında üstün manevra ve frenleme sağlamaları için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) analizi, Robert Allan Ltd. tarafından titizlikle yapıldı.

UZMAR, 2019'un başlarında Kanada'nın ilk IMO TIER III sertifikalı römorkörü SAAM Tsimshian Warrior ‘ı SAAM Towage CANADA Inc.'e teslim etmişti. SAAM Tsimshian Warrior bugün, Kanada’da bulunan AltaGas Terminali'nde görevini başarıyla yerine getirmekte.

RAstar 3200W tasarımı römorkörlerde CAT ana motorları kullanılacak ve römorkörler aşağıda belirtilen BV class notasyonlarına sahip olacak;

DESIGN ROBERT ALLAN LTD. MAIN ENGINE 2 X CATERPILLAR 3516C 2.350 bkW (3150 bph) @ 1800 rmp 2 x 3150 =6300 THRUSTER 2X KONGSBERG US 255S P30 FP, Propeller :2800 mm dia. GEN. SET. 2 x CAT C7.1, 118 ekW, 480V, 60Hz. 1Xcat C4.4 44 ekW, 480V, 60Hz. LENGTH 32 mt BOLLARD PULL +75 TBP WINCH DMT, Escort winch type Model : RRW-H800KN FI-FI Dedicated Diesel(CAT C32) and 2700 m3 fi-fi pump-2 Water/Foam monitors

Şu anda Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Meksika, Panama ve Uruguay'da faaliyet gösteren SAAM Towage, Amerika'da 60'dan fazla limanda 155'ten fazla römorkörle yılda yaklaşık 25.000 gemiye hizmet veriyor. SAAM Towage , Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da on iki ülkede faaliyet gösteren ve aynı zamanda liman ve lojistik hizmetleri sunan 58 yıllık bir çok uluslu şirket olan SAAM'ın bir kuruluşu.

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