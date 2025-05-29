Dünya Çevre Gününde Deniz Dibinden 2 Saatte 20 Ton Çöp Toplandı

Etkinlikte ayrıca Göcek körfezine 5 bin levrek ve15 bin adet de Çupra balık yavrusu denize bırakıldı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'da özellikle sahil kesimlerde hem kıyı, hem de deniz dibi temizlik çalışması gerçekleştirildi. Deniz dibi temizlik çalışması Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balık adamları tarafından gerçekleştirilirken, 12 balık adam tarafından 15 ayrı noktada dalış yapılarak deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın 13 balıkçı barınağı ve 2 balıkçı iskelesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışması 2 saat sürdü. 2 saat içinde denizlerden toplam 20 tona atık toplandı. Deniz dibinden çıkarılan atıkların büyük bölümünü cam ve plastik atıklar oluştururken, battaniye, misina, balık av malzemesi, araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.



Vira Haber