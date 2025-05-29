Gemlik'in Dip Temizliği Büyükşehirden

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘Çevre Haftası Şenliği’, kentin dört bir yanındaki etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik’te dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıldı. İskeledeki hazırlıkların ardından Espadon Dalış Merkezi’nin gönüllü dalgıçları, dalış gerçekleştirip deniz dibindeki kirliliği gözler önüne serdi. Dalgıçların, Gemlik Körfezi dibinden topladıkları plastik ve cam şişeler, metal ve ambalaj atıklar, oyuncaklar ve mutfak eşyaları, vatandaşların görmesi adına iskelede sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, daha temiz bir çevre ve daha temiz bir deniz hayal ettiklerini söyledi.

Doğader Başkanı Murat Demir ise, Marmara Denizi’nin Bursa’nın, Marmara Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en önemli varlıklarından birisi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllara göre deniz dibinden daha az çöp çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Demir, yaşanan müsilaj sorunun sebebinin de insanlar olduğuna dikkat çekti. Türkiye nüfusunun yarısına yakınının ve Türkiye sanayisinin yüzde 65’nin Marmara bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Demir, evsel ve sanayi atıklarının Marmara Denizi’ne ulaştığını söyledi. Bu kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini anlatan Demir, bütüncül bir mücadele ve ortak eylem planlarıyla sorunun çözülebileceğini ifade etti.



Vira Haber