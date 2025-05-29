IBIA Başkanı Capetanakis’ten Tamer Kıran’a Ziyaret
İMEAK Deniz Ticaret Odası, IBIA heyetini ağırlayarak denizcilik sektöründe uluslararası iş birliği ve güncel gelişmeleri masaya yatırdı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Uluslararası Bunkerciler Birliği (IBIA) Başkanı Constantinos Capetanakis ve beraberindeki IBIA heyetini ağırladı.
Oda Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Görgün, Ahmet Can Bozkurt ve Barış Türkmen, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Erinç, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi ve DTO Meclis Üyesi Mustafa Aslan ile Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Özkan Poyraz da katıldı.
Vira Haber
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Etiketler : IBIA, Constantinos Capetanakis, Tamer Kıran
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