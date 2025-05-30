Otizmli Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Kanalı’na Hazırlanıyor

36 kilometrelik mesafeyi tek başına aşmayı hedefleyen Tuna, bu geçişi yapan ilk Türk otizmli yüzücü olacak.

Geçtiğimiz yıl doğa koşulları nedeniyle geçişi tamamlayamayan Tuna, pes etmeyerek bu yıl bir kez daha şansını deniyor. “Manş’ta hep birlikte Tuna’nın yanında olalım” çağrısıyla destekçilerini bir araya getiren Tuna, azmi ve kararlılığıyla yalnızca spor dünyasına değil, topluma da ilham veriyor.

Tuna’nın bu tarihi denemesine dair gelişmeler, @tunatuncaofficial sosyal medya hesabından takip edilebilecek.

Vira Haber