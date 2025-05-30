‘Sıfır Atık Mavi Hareketi' İle Denizlerden 245 Bin Ton Çöp Temizlendi

Bu kapsamda yayımlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nın Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi ile 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanarak, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

Denizlerden 5 yılda 20 bin 500 kamyon dolusu çöp çıkarıldı



Sıfır Atık Mavi "İkinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" yürürlükte

6 Ocak 2025 yılı itibarıyla "İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" yürürlüğe girdi. 5 aylık süreçte yaklaşık 30 bin ton çöp denizlerden temizlendi. İkinci 5 Şıllık İl Eylem Planları çerçevesinde deniz çöplerinin oluşumunu kaynağında önlemek için bölgeye özgü tedbirler alınmaya, kıyıda, deniz yüzeyinde ve deniz tabanında düzenli temizlik çalışmaları sürdürülmeye, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetler yaygınlaştırılmaya devam edilecek.

Vira Haber