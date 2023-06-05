Dünya Çevre Gününde Kız Kulesi’nin Deniz Dip Temizliği Yapıldı

Yeşilin ve mavinin dostu Üsküdar Belediyesi, çevre odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Kız Kulesi açıkları ve Salacak sahilinde gerçekleştirdiği ‘Temiz Çevre Temiz Üsküdar’ etkinliği ile Marmara Denizi’nde deniz çöpleri ve olta balıkçılığı nedeniyle oluşan kurşun metal kirliliğine dikkat çekerek çevreye ilişkin farkındalık ışığı yaktı.

Dünya çevre Günü’ne ithafen yapılan ve öğrencilerin çevre içerikli dövizlerle alana gelişiyle başlayan etkinlikte; denizden çıkartılan atıklarla ilgili sergi, atık pil sergisi, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, öğrencilerin kara kalem atölyesi ve sergisi, bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı sergi, sakız, izmarit, çekirdek gibi kıyı ve kaldırımları yoğun şekilde kirleten atıklarla ilgili sergi düzenlendi.. Deniz Kirliliği farkındalığını anlatmak için hazırlanan balık tezgahı ve akvaryum görselinin de yer aldığı etkinlikte deniz kirliliğinin yarattığı zararlar tüm yönleriyle ortaya kondu.

Denizdeki etkinlikler onlarca dalgıcın gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği, boat show, kano gösterisi ile sürerken, denizin dibinden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katıldı.

Öğrenciler çevre kirliliğine sergiyle dikkat çekti

Etkinlik alanında öğrenciler tarafından hazırlanan ve kullanılmış bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı 'Geri Dönüşüm Şehri' sergisi dikkat çekti. Deniz kirliliği farkındalığını arttırmak için oluşturulan 'Atık Tezgahı' sergisi ile 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği' sergisi de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkmen: “Artık denizlerimizi kirletmeyelim”

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen " Dünya Çevre Günü’nde denizlerden çıkarılan atıkları gördüğümüzde söyleyecek çok bir sözümüz olmadığını görüyorum. Eğer bu manzaraları görmek istemiyorsak, denizimizin yok olduğunu görmek istemiyorsak tek çaremiz kirletmemek. Temiz tuttuktan sonra iş kolay. Eğer çevre konusundaki bu sorumsuzluk böyle devam ederse yakın zamanda İstanbul boğazı başta olmak üzere bütün denizlerimiz ölü deniz haline gelecek. Dolayısıyla ne balık tutabilecek ne de deniz sporları yapabileceğiz. Çocuklarımıza sağlıklı bir deniz bırakmak istiyorsak lütfen denizlerimizi temiz tutalım ve artık kirletmeyelim" diye konuştu.

Türkmen: ”Kurşun metali kansere yol açıyor”

Üsküdar Belediye Başkanı olta balıkçılığına da dikkat çekerek, ‘denize bıraktıkları kurşunlar hem balıklara hem de insanlara zarar veriyor’ dedi.

“Dünya Çevre Günü dolayısıyla önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. O da olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımızın denize düşürdükleri ya da attıkları kurşunlar. Oltaların ucuna takılan bu kurşunlar zaman içerisinde deniz suyuna ağır metal olarak karışıyorlar. Kurşuna maruz kalan balıklar bundan olumsuz etkileniyor. Kaslarında biriken kurşun metali bu balıklarla birlikte soframıza geliyor ve tüketiyoruz. Kurşun barındıran balıklar sonrasında insanlarımızda kanser ve benzeri hastalıklara sebep oluyor. O yüzden, özellikle olta balıkçılığı yapan hemşehrilerimizin bu konuya çok dikkat etmelerini rica ediyorum. Denizlerimiz her şeyin sorumsuzca atıldığı bir çöplük değil.”

Vira Haber