Kimpur ve TURMEPA Güçlerini Birleştirdi

Moda Sahili’nde gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliğinde, 5 Haziran Çevre Günü'ne atıfta bulunularak çevrenin korunması ve temizliği konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi.

Kimpur, denizlerin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara dikkat çekmek ve toplumu çevresel sürdürülebilirlik konusunda harekete geçirmek amacıyla TURMEPA iş birliğiyle kıyı temizleme etkinliğine katıldı. Kimpur'un gönüllü çalışanları, 4 Haziran Pazar günü Moda Sahili’nde bir araya gelerek, yoğunlaşan çöpleri, plastik şişeleri, plastik poşetleri ve deniz ekosistemine zarar veren diğer unsurları özenle topladı. Zararlı atıkların deniz ekosistemine verdiği zararı azaltmak ve denizlerimizi temizlemek adına özverili bir çaba sergilendi.

Gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Esnaf, kıyı temizleme etkinliği hakkında şunları söyledi: ‘’Kimpur olarak, işimizde olduğu kadar çevremizde de pozitif bir etki yaratmayı taahhüt ediyoruz. Doğayı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle, TURMEPA ile bir araya gelerek çevre bilincini artırmayı ve kıyılarımızı temizlemeyi hedefledik. Amacımız topluma ilham vermek ve çevremizdeki değişimi başlatmaktır. Küçük adımların büyük değişimlere dönüşebileceğine inanıyoruz.’’

Kimpur çalışanları; 15 dakikada 11 kg cam atık, 9 kg plastik atık, 2 kg kâğıt atık, 1 kg metal atık ve 1 kg da dönüştürülemeyen atık toplayarak toplamda 24 kg atık ile 66,99 Kwh kazanım elde ederek çevre temizliğine katkıda bulundu.

Kimpur, çevre kirliliği konusundaki hassasiyetini göstermek için PET atıklarından poliol sentezlemesi ve geri dönüşüm tesisi kurma planlarıyla da dikkat çekiyor. Bu çabalarıyla Kimpur, doğadaki plastik kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi konularında öncü bir rol oynuyor. Özellikle plastik kirliliği konusunda çalışmalarını sürdüren Kimpur, İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) üyesi olarak geçtiğimiz yıl verdiği taahhütleri doğrultusunda çevre dostu adımlar attı. Tek kullanımlık plastik kullanımını durdurarak 800 kg plastik kullanımını engelleyen şirket, aynı zamanda IBC ambalajların güvenli şekilde yıkanmasıyla da 193 ton plastik kullanımını önledi.

Vira Haber