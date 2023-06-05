İbrice Limanı'nda Dalgıçlar Dip Temizliği Yaptı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, limanda düzenlenen programdaki konuşmasında, artan nüfusun ihtiyaçlarının değişmesiyle dünyanın her geçen yıl büyüdüğünü bu nedenle doğayı koruma bilincinin üst düzeye çıkarılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Çevreyi koruma bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulmasının nesilden nesile aktarılması gerektiğini ifade eden Kırbıyık, devletin her geçen yıl çevrenin ön plana çıktığı çalışmalara imza attığını söyledi.

İbrice Limanı'nda denize dalan dalgıçlar dip temizliği yaparak, çöpleri karaya çıkardı, denizden toplanan çöpler sergilendi.

Vali Kırbıyık, etkinliğe katılan öğrencilere, "Bunlar denizden kendiliğinden çıkan şeyler değil, denizden çıksa çıksa balık çıkar. Bunları insanoğlu atmış, üzüntü verici bir tablo. Dalgıçlarımız bize çıkardı bunları gösterdi. Öğrenciler olarak sizler neler düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Soruyu yanıtlayan Rasim Ergene İlköğretim Okulu öğrencisi Çisem Güven, denizlerin atılan çöplerden dolayı kirlendiğini söyledi.

Dalgıçlara dip temizliği için teşekkür eden Güven, "Normalde ağlarda balık olmasını isterdim. Böyle kirli çöplerin olmasını istemezdim. Sevgili insanoğulları lütfen doğamızı temiz tutalım." dedi.

Kırbıyık ve beraberindekiler limandaki etkinlikler sonrası Uzunkum plajı yakınlarına öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlikler kapsamında plajda uçurtma şenliği de düzenlendi.

Vira Haber