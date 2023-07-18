‘Dünya Denizciliğine Yön Veren IMO’nun Yeni Genel Sekreteri Seçilecek’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından IMO Genel Sekreter seçimleri hakkında paylaşımda bulundu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı paylaşımda;
'Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Genel Sekreterlik Seçimi için yarın önemli bir gün...
Dünya denizciliğine yön veren IMO’nun yeni Genel Sekreteri seçilecek.
Adayımız, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Daimî Temsilcimiz Büyükelçi ve Kaptan Sayın Suat Hayri Aka’ya başarılar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.
Vira Haber
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Etiketler : IMO, Genel Sekreter, Seçim
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