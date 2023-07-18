IMO, Yeni Genel Sekreterini Seçmek Üzere

Türkiye'nin Uluslararası Havacılık Teşkilatı Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından bu görev için aday gösterilmişti. Suat Hayri Aka, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliği için Gösterilen ilk Türk aday olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Etkinlik 17-21 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında gerçek olan etkinliğin en önemli özelliği kuruluşun sürdürülebilirlik, çevre yönetimi ve denizcilik sektöründeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çabalarını yönlendirecek olan yeni IMO Genel Sekreteri'nin seçilmesi olacak. Giden Genel Sekreter Kitack Lim'in halefi, IMO'nun önümüzdeki iki yıl ve sonrasındaki çalışmalarını şekillendirmede hayati bir rol oynayacak.

Kore Cumhuriyeti'nden mevcut görevdeki Kitack Lim'in görev süresinin 31 Aralık 2023'te sona ermesi nedeniyle Genel Sekreterlik görevi için aday gösterdi.

Bangladeş'ten Moin Uddin Ahmed, Türkiye'den Suat Hayri Aka, Panama'dan Arsenio Antonio Dominguez Velasco, Dominika'dan Cleopatra Doumbia-Henry, Kenya'dan Nancy Karigithu, Finlandiya'dan Minna Kivimäki ve Çin'den Zhang Xiaojie adaylar arasında.

Seçimin 18 Temmuz 2023 Salı günü IMO genel merkezinde yapılması planlanıyor. IMO, oylamanın gizli oylama olduğunu ve birkaç tur olabileceğini belirtti.