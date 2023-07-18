Karadeniz Balıkçılığına Dair Bilimsel Veri Tabanı

GFCM'den yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz balıkçılığına ilişkin önemli bir bilimsel veri tabanının kullanıma sunulduğu belirtilerek "'BlackSea4Fish' projesi kapsamında ortaklaşa oluşturulan veri tabanının, bir araştırma merkezi görevi görecek ve balıkçılıkla ilgili konulara ilgi duyan bilim insanları, öğrenciler, yöneticiler ve halkı bir araya getirecek." ifadesi kullanıldı.

Altı Karadeniz ülkesinden 100'den fazla araştırmacının katkılarıyla oluşturulan veri tabanının içinde; balıkçılık uzmanlarından, kapsamlı yayınlara ve stokları hesaplanan türlere ait biyolojik göstergelere kadar üç ana veri kümesinin olduğu kaydedildi.

Veri platformunun, daha geniş veri ve bilgi sağlama amaçlarına hizmet etmesi için kademeli olarak genişleyeceği de ifade edildi.

GFCM'nin açıklamasında ayrıca, Karadeniz'in derin bir çöküntü üzerinde konumlandığı belirtilerek şu değerlendirmeler yer aldı:

"Karadeniz'in hacminin yüzde 90'ı oksijensiz kaldığı için balık stokları ve balıkçılık dar bir kıta sahanlığında yoğunlaşmaktadır. Karadeniz ayrıca önemli çevresel farklılıklar gösterdiğinden balık stoklarının çoğu uzun mesafeli, sınır ötesi beslenme, yumurtlama ve kışlama göçü yapmaktadır. Doğal kaynaklar farklı siyasi bölgelerde dağılım gösterdiğinde, entegre ve uluslararası düzeyde koordine edilmiş kaynak yönetimi stratejilerine sahip olmak daha da önemli hale gelir. GFCM son yıllarda bu çabalara öncülük etmekte ve Karadeniz veri tabanı bu çalışmanın bir sonucu niteliğindedir. Bölgede benzeri olmayan bu platform, Karadeniz ülkelerindeki bilim insanları, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında ağ oluşturma ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra alanla ilgili referanslara erişim sağlıyor. 'BlackSea4Fish' proje çalışanları, eklenen referansları kontrol edip etkileşimli bir pano aracılığıyla paydaşların kullanımına sunuyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünde görevli ve Karadeniz Stok Değerlendirme Grubu Başkanı Prof. Dr. Ali Cemal Gücü, "Amaç, Karadeniz'de çalışmaları olan uzmanlar tarafından oluşturulacak ve genişletilecek bir platform sağlamaktı. Böylece bu nadide denizin canlı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilecek ve Karadeniz ekosisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bilgiler paylaşılmış olacak." ifadelerini kullandı.

GFCM BlackSea4Fish Proje Koordinatörü Hüseyin Özbilgin de "Platform önemli bir araç ve farklı ülkelerin balıkçılık konusunda çalışan paydaşları arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği. Veri tabanı, sürdürülebilir Karadeniz balıkçılığına yönelik ortak çabalarımızı daha da artıracak gerçek bir araştırma merkezi olma konusunda büyük bir potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber