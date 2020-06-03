Dünya Genelinde Koronavirüs Son Durum Ne?

Dünyada koronavirüs salgınının etkisi sürerken, iyileşme sayısındaki artış umut veriyor. Son açıklanan rakamlara göre dünya genelinde 3 milyon 66 bin 698 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Koronavirüs iyileşme oranının en yüksek olduğu ilk 10 ülke ise şu şekilde; ABD (645 bin 974), Brezilya (253 bin 570), Rusya (186 bin 985), Almanya (166 bin 400), İtalya (160 bin 92), Türkiye (129 bin 921), İran (123 bin 77), Hindistan (100 bin 303), Şili (86 bin 173) ve Çin (78 bin 314) oldu.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgında Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 452 bin 391'e ulaşırken, virüs sebebiyle 382 bin 479 kişi hayatını kaybetti.

Vira Haber