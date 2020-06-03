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Yeni Ruhsat Sahalarını Gösteren Harita Paylaşıldı

Yeni Ruhsat Sahalarını Gösteren Harita Paylaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını içeren haritayı paylaştı.

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Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ile TPAO'nun bu sınırlar içindeki araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritalara yer verdi.

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"TÜRKİYE, EGEMEN HAKLARINI KULLANMAYI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TPAO'nun araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahalarının, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Vira Haber

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