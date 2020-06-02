"Denizcilik Sektörü İçin Tüm İmkanlar Seferber Edilecek"

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıptayla baktığı bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, deniz ve denizcilerin Türkiye için ayrı bir değer olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektöre vermiş olduğu öneme binaen denizcilik alanında yeni ufuklar açacak yatırımların Bakanlık tarafından hayata geçirilmesine devam edileceğini söyledi.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ HAK ETTİĞİ İVMEYİ KAZANACAK

Salgın sürecinde tüm sektörler gibi denizcilik sektörünün de faaliyetlerinin sekteye uğramasından büyük üzüntü duyduklarını belirten Karaismailoğlu, kontrollü hayata geçişle denizcilik sektörünün de önümüzdeki günlerde hak ettiği ivmeyi kazanması için tüm imkanları seferber ederek, kesintisiz bir çalışma programıyla gece gündüz mesai harcayacaklarını kaydetti.

Vira Haber