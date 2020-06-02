Youtube İzlenim

Son yıllarda özellikle gençler tarafından etkili bir şekilde kullanılan Youtube para kazanma aracı olarak ta gençler arasında popülaritesini attırıyor. Tüm sosyal medya platformları farklı özelliklere sahiptir, Youtube dünyada en fazla kullanılan Google ardından ikinci sırada olan arama motoru ve video izleme platformudur.

İzlenen Her Video Daha Fazla Reklam

Video paylaşım sitesinde var olmak bu nedenle çok önemli, Youtube ortamında milyonlarca video var ve bunlar arasında ön plana çıkmak ciddi bir iş ve büyük bir sorundur. Bu sorunun ortadan kalkması ve sosyal medya platformunda daha çok Youtube izlenim almak için bazı taktikler de var. Youtube’da yer alan videoyu ne kadar çok insan izlerse videoyu paylaşan kişi o kadar çok para kazanır çünkü izlenen her video daha fazla reklam gösterir.

Profesyonellik Önem Kazanmaya Başladı

Youtube’un zaman içinde bir para kazanma aracına dönüşmesi ile platformda profesyonellik önem kazanmaya başladı, ilk yıllarında olduğu gibi artık her video paylaşan para kazanamıyor ya da bir fenomene dönüşüp adından söz ettiren bir Youtuber olamıyor. Rakiplerini geride bırakmak, videolarının daha çok izlenmesini isteyen, önerilen videolar arasında yer almayı sağlamak ve trend videolar arasına girme ihtimalini yükseltmek isteyenler Youtube izlenme satın al hizmetinden yararlanmaktalar.

Reklam Geliri İçin 4000 Saat İzlenme Şartı Getirildi

Youtube son dönemde reklam geliri için aldığı bir karar ile 4000 saat izlenme şartını getirdi, bu kolay ulaşılan bir zaman dilimi değil ancak imkansız da değil satın alabileceğiniz Youtube izlenim işlemleri ile daha fazla gerçek kişi tarafından izlenmek ve organik olarak geri dönüş kazanımı olanağı sağlar. Satın alınan izlemeler sayesinde hem 4000 saat kuralı yerine getirilmiş olacak hem de organik geri dönüş kazanmanız sağlanacak.

Garantili İzlenme Ve Görüntüleme Hizmeti

Türkiye’de Youtube izlenme satın al hizmeti veren firmalar var ancak garantili izlenme ve görüntüleme hizmeti sunan, izlenme süresi derdine son veren firmalardan hizmet almak doğru bir karar olacaktır. İzlenme süresi belli bir oranın altına düşme ihtimaline karşı garanti veren firmaları belirlemek gerekir.