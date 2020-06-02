Astrolog Nilay Dinç : 2021 de Dolar çökecek mi?

Son günlerde bazı astrologların sosyal medyada hatta TV yayınlarında 2021’de Dolar’ın çökeceğine dair kendinden çok emin öngörülerde bulunduklarına şahit oluyoruz fakat Astrolog Nilay Dinç diğer astrologların aksine çok farklı bir tablo çiziyor. 19 Nisan 2020’deki yazısında bugünlerde Amerika ve Avrupa’da olan yağma ve ayaklanmaları yazmış önceden öngörmüştü. Şimdi 2021 de Doların akıbetini bir de Astrolog Nilay Dinç’ten dinleyelim. Ve diyor ki…

Arkadaşlar, öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım; tabi ki Dolar çökecek bir gün, ama 2021 de asla değil. Nasıl Bizans imparatorluğunun parası Solidus 700 yıl, Roma imparatorluğunun parası Aureus 300 yıl, İspanyolların parası Real de Ocho 110 yıl ve son olarak ta İngiliz Pound’u 105 yıl Dünya’da geçerli para birimi olup sonradan öldüyse, elbet bir gün 1971’de ABD başkanı Nixon’un “altına dayalı” para sistemini terk etmesi sonucu tüm Dünya’da geçerli para birimi haline gelen Dolar da “çökecek”, “ölüp gidecek”. Yukarıda saydığımız imparatorlukların paralarının hepsi bir zamandan sonra orijinal tabiri ile “fiat money”- türkçe karşılığı ile “kanunname parası” anlamına gelen “düz para” ya dönüşmüştür. Yani, paranın değeri hükümetlerin kanunlarına dayandığı için kanunname deniyor ve devletin “bu paraların garantörü benim” namında söylemi dışında aslında hiçbir değeri yok bu paraların, sadece kâğıt parçası.

ABD Doları 1944 – 1971 yılları arasında altına endeksli ve dünyanın geri kalan ülkelerinin parası da ABD Dolar’ına endeksli idi. Yani ABD canı istediğinde Dolar basamıyordu, basmak istediğinde ise karşılık gelen altınları kasasına koyması gerekiyordu. İşte bu sağlam paradır çünkü altına endeksli. Ama, ABD başkanı Nixon 1971 de Vietnam savaşını finanse etmekte zorlandığı için Doları bu altına dayalı sistemden çıkardı. Böylece sınırsız para basma hakkına sahip oldu. Ekonominin temel gerçeğini herkes bilir, merkez bankaları karşılıksız para basarsa enflasyon olur. Enflasyon yükselirse faizler yükselir, faizler yükselirse Devletlerin borçlanma maliyeti yükselir. Bir noktadan sonra o devlet bırakın ana parayı, faizleri bile ödeyemez hale gelir ve batar. Bizans ve Roma imparatorluklarının batışı aynı bu sebepten oldu, savaşlarını finanse etmek için para bastılar ve bir noktadan sonra paraları “çöktü” ve imparatorlukları tarihten silindi gitti.

İngiliz imparatorluğundan önceki en güçlü imparatorluk olan İspanya’nın parası şimdi yok bile; euro kullanıyorlar. Son olarak “üzerinde güneş batmayan krallık” olmayı sürdürebilmesi için İngiltere’nin daha çok paraya ihtiyacı vardı, üretip kazanmak yerine para basmayı tercih edince yıkılmaz, ölmez yüce Pound’ında şimdi esamisi okunmuyor. İşte ABD Doları da bir gün çökecek ama bu minvalde baktığınızda 2021’de değil belki 10 yıl belki 20 yıl belki de daha uzun bir süresi var. Şimdi bunun nedenlerini madde madde aşağıda açıklıyor olacağız.

Tüm dünyadaki bankalar birbiri ile SWIFT sistemi sayesinde haberleşir, yani EFT yapabilmek için bu SWIFT’e üye bir banka üzerinden para göndermeniz lazım. Bilin bakalım SWIFT’in sahibi kim? Aynen öyle, ABD...Eğer İstanbul’dan Avusturalya’daki kuzeninize 5.000 Dolar para göndermek isterseniz bu para ilk önce ABD Merkez bankasına gider oradan onayını alır ardından varış yeri Avustralya’ya ulaşır. Dolar 2021 de çöktü diyelim, şu an SWIFT’in alternatifi var mı? Yok…Peki o zaman bu Doları çökertmek isteyenler (Çin, İllüminati, vs..) o zaman paralarını nasıl transfer edecek? Dünya ticareti şık diye bir anda durur mu? Birde şöyle düşünün, teknik olarak ABD isterse Çin’i bir gece de SWIFT sisteminin dışına çıkarabilir. O gecenin sabahında Çin yurt dışına 1 lira çıkaramaz. Peki ABD bunu yaparsa kendisi de çok yara almaz mı? Alır. Anlatmak istediğimiz de bu zaten öyle bir gecede (2021 diye okuyun) Dolar’ı çökertemezsiniz. Dünya finansal sisteminin omurgası bir anda (Dolar) kırılırsa (alternatifi çıkmadan), herkes batar. Bu alternatif 2021’e kadar ve hatta uzun bir süre çıkmayacak.

Aşağıdaki tablo IMF’nin tüm ülkelerin merkez bankalarında tutttuğu para cinslerinin 1965’ten bu yana gelişimini gösteriyor. 2019 itibari ile tüm ülkelerin merkez bankalarındaki tuttuğu paraların %61’i Dolar’dır. Bu rakam 50 yıl önce %84 miş. Euro’nun asıl çıkışı 1 Ocak 1999’dur (2000 diyelim). Son 20 yılda oldu olacağı sadece %2 artarak %20,5 seviyelerine gelebilmiş. Peki herkesin ABD’ye yani Dolara rakip olarak gördüğü Çin parası Yuan ne durumda? Tüm dünyada sadece ve sadece %2 oranında. Peki tabloya bakınca önümüzdeki sene, 2021 de, Dolar’ın çökeceğini söylemek cahilliğin kaçıncı seviyesi? Birde şöyle düşünün Dünya rezervlerinin %61’ı Dolar ve 7-8 ay sonra Dolar çökecek, peki o zaman bu kadar Doları merkez bankalarında tutan ülkeler de çökmüş olmayacak mı bir anda…Bu işte bir gariplik yok mu sizce?

Pek kimse bilmez ama dünyada Amerika’nın en borçlu olduğu iki ülke Japonya (1.12 trilyon $) ve Çin’dir (1.11 trilyon $). Peki bu borç nasıl oluştu? Çin ve Japonya ihracatlarından elde ettikleri gelirler ithalatlarından çok çok yüksek olduğu için bu fazla paranın tamamını atıl olarak merkez bankalarında tutmak yerine büyük bir kısmı ile gidip Amerikan Hazinesinin bastığı tahvilleri (devletin borçlanma kağıtları) satın alır. Yani ABD’ye ürün satarak kazandıkları Dolarları gidip mecburen tekrar ABD’ye borç veriyorlar. Niye, çünkü kimsenin gideceği başka bir “güvenilir ve görece yüksek faiz” veren bir ülke yok.

Çin Merkez bankasında 3.2 trilyon ABD Doları var. Peki Çin bu kadar göbekten bağlı olduğu ABD’nin (Dolar’ın) çökmesini ister mi? Bir ülke en iyi müşterisinin neredeyse bir anda (2021 de) çökmesini ister mi? Eğer öyle olursa kendisi (Çin) daha da beter çöker.

Dolar demek kapitalist piyasa ekonomisi demek. Dolar’ın çökmesi için öncelikle bu kapitalist sistemin çökmesi gerekir. Çöker mi? Çöker. Neler yok olup gitmedi ki…Peki bizim bu astrolog arkadaşlarımızın dediği gibi koskoca ve alternatifi olmayan bu sistem 2021 de, 7-8 ay sonra mı çöker?

Eğer bir para birimi çökecekse ilk Euro gider, sonra Dolar çöker. Yani bu astrolog arkadaşlarımız 2021 de bir parayı çökertmek istiyorlarsa bence gidip biraz Euro üzerinde çalışsınlar. Bakın en çok kimin sosyo-ekonomik problemleri var, 20 yıldır doğru dürüst bir “birlik” bile olmayı beceremeyen ve Almanya dışında tüm ülkelerin ağladığı (İtalya, İspanya ekonomileri son 2-3 senedir perişandır) Avrupa Birliği mi yoksa süper güç, kapitalist ekonominin sahibi Amerika mı? Güç demişken Avrupa’nın bir ordusu olmadığı ve Almanya’nın bile ordusunun bakımsızlıktan, düşük bütçe ayırmaları yüzünden kötü durumda olduğunu hatırlatmak isterim. Karşılarında da ordusuna yılda 700 milyar Dolar bütçe ayıran bir ABD. İşin güzel tarafı bu 700 milyar Dolar ABD’nin cebinden çıkmıyor, gidip kendi merkez bankasından çatır çatır basıyor bu parayı.

Aşağıdaki tablo Dolar’ın değerini gösteren bir endeks. Basit anlatım ile en son 2014 de normal değerinde (100) iken, sadece 6 yıl sonra bugün %30 değerlenerek 130 seviyesine gelmiş ve göreceğiniz üzere bu rakam tarihi rekor, hem de dünya ekonomisini neredeyse çökerten Corona virüs’ün zirve yaptığı Mart 2020 de zirve yapmış Dolar’ın değeri. Yine aynı soruyu soralım rating peşinde koşan astrolog arkadaşlarımıza; Dünya ekonomisi Corona’dan kırılıp geçerken parası olan yatırımcılar, ülkeler neden en güvenli liman Dolar’a koşmuş? 2020 Mart ayında tarihi zirvesini yapmış bir para sadece 1 yıl sonra 2021 de nedensiz yere nasıl çökebilir? Grafiğe tekrar bakın ve bir önceki tarihi zrive olan 2002’den 6 yıl sonra 2008 de gelen küresel krizde doların nasıl değer kaybettiğine dikkat edin. Birincisi zirve’den 6 yıl sonra değeri düşmüş, ikincisi ise bir çöküşü bırakın sadece normal değerinin 5 puan altına inmiş ki aynı dönemde İzlanda iflas etmişti.

Astrolojik açıdan da baktığımızda Uranüs, Boğa burcunda iken 2026 ya kadar para piyasalarında değişimi tetikleyecek hareketler mutlaka olacak ancak bu ABD dolarının çöküşü ile olmayacak. Giriş yapacağımız Kova Çağı yeni para birimlerini özellikle dijital ve kripto paraları destekliyor olacak ama kısa vadede olacak bir dönüşüm değil bu bahsettiğimiz. 20 yıllık ağır ağır değişecek ve alternatifli işleyecek bir değişimden söz ediyoruz.

Kısa ve tek bir cümlede toplamak gerekirse, 2021 dolar çökmeyecek hatta aksine tarihi rekorlarını kırıp yeni zirveleri bile deneyebilir.

https://www.astrolognilaydinc.com/post/2021-de-dolar-%C3%A7%C3%B6kecek-mi-abd-batacak-m%C4%B1

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Astrolog Nilay Dinç