Sevimli Dostlarımız Bu Kez Ege’de Görüntülendi

Koronavirüs sebebiyle insanlar evde kal çağrılarına uyarken, bu durum en çok hayvanlara yaramış doğa kendine gelmişti.

İstanbul'da Haliç girişinde kaydedilen yunus görüntüleri İstanbullularda heyecan uyandırmıştı. Denizdeki sakinlikten yararlanan yunus balıkları Galata Köprüsü'ne kadar gelmişti. Yunusların bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görülmüştü. Ve hala yasak günlerinde yunuslar boğazın tadını çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul'daki bu güzel manzaralar sonrasında Şarkıcı Yalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir fokun suyun içinde çeşitli oyunlar yaptığı görülüyor. Fokun yüzdüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yalın, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoya, "Biz ortalarda değilken bu güzeller özgürce buraların, doğanın, denizlerin tadını çıkardı. Şimdi geri dönüyoruz! Boğazda neşeyle yüzen yunusları, bu dünya tatlısı fok ve nicelerini unutmayalım! Videoyu Ege denizinde çektim" notunu düştü.

Vira Haber