THY, Beklenen Açıklamayı Yaptı! Yurt Dışı Seferleri Başlıyor
THY, yurt dışından uçuşlara 18 Haziran'da başlayacağını duyurdu. İlk olarak 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak.
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Koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışı seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) yeniden seferlere başlama kararı aldı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Açıklama şöyle:
"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız."
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Uçak, THY, Avrupa, Yurt Dışı
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