İstanbul Boğazı’nda Utanç Tablosu
Dünyayı etkisi altına alan salgının başlamasıyla birlikte maske ve eldiven satışlarında patlama yaşanırken, İstanbul Boğaz'ının maske ve eldiven atıklarıyla dolduğu görüldü. Boğaza dalış yapan İsa Şahintürk, utanç tablosunu gözler önüne serdi.
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Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken maske ve eldiven satışlarında da patlama yaşandı.3 senedir Galata Kulesi’nden Ortaköy Camii’ne ve Kız Kulesi’ne kadar kentin birçok noktasında serbest dalış yaparak incelemeler yapıp o anları videoya çeken dalgıç İsa Şahintürk, boğazdaki korkunç gerçeği gözler önüne serdi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmadıkları dönemlerde su kirliliğinde bir değişim olmadığını ifade eden Şahintürk, denize atılan maske, eldiven ve atık çöpleri görüntüledi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Deniz, İstanbul, Çevre, İstanbul Boğazı
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