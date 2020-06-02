Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Sondaj Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye Petrolleri’nin Sismik Araştırma ve Sondaj Faaliyetleri için ruhsat başvurusuna ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
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Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahalarının, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde olduğunu söyleyen Aksoy, “Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir” dedi.
Vira Haber
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