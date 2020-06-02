ABD'de Son Durum Ne? İç Savaş Çıktı mı?

ABD 19. yüzyıldaki iç savaşının ardından tarihinin en büyük iç kargaşasını yaşıyor. Trump'ın iç terör olarak nitelendirdiği olaylar kontrolden çıktı.

ABD ASKERİ ÜSSÜNE SİLAHLI SALDIRI

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölümüyle başlayan kaos tüm eyaletlere dağılırken, ABD ordusu sokağa indi. Bu olaylar yaşanırken ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir üsse silahlı saldırı yaşandı ve açılan ateş sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Öte yandan gittikçe artan kaos nedeniyle Washington ve New York başta olmak üzere birçok eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TRUMP ‘İÇ TERÖR’ DEDİ

Yaşananları ‘iç terör’ olarak tanımlayan Trump, "Mevcut tüm federal, sivil ve askeri kaynakları, yağmaları, yakıp yıkmaları bitirmek ve kanunlara uyan Amerikan halkının haklarını korumak için seferber ediyorum. Bir şehir ya da eyalet, sakinlerinin hayatlarını ve mallarını korumak için gerekli önlemleri almayı reddederse ABD askerini görevlendireceğim ve sorunu hızlıca çözeceğim. Burada konuşurken, yağmaları, yakıp yıkmaları durdurmaları için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendiriyoruz"" açıklamasını yaptı.

EYLEMLER SÜRÜYOR

ABD hükümeti askeri kaynaklarıyla birlikte önlemlerini artırırken, sokaklarda öfkeli kalabalığın iş yeri yağmalamaları, polis arabası yakma ve şiddete varan çeşitli eylemleri artarak devam ediyor.

Vira Haber