Yılda 30 Milyon Dolarlık İhracat

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında deniz patlıcanı avcılığının İzmir'in Dikili ve Çeşme, Balıkesir'in Ayvalık ilçelerinde yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin temiz deniz sularında sağlıklı ve kaliteli olarak doğal yollarla yetişen deniz patlıcanının özellikle Çin mutfağında önemli bir yer tuttuğuna söyleyen Pakdemirli, "Deniz tabanındaki kum ve çamuru süzerek beslenen ve deniz ekosistemi için önem taşıyan deniz patlıcanında 1 Ocak'ta başlayan av sezonu 1 Haziran'da sona erdi." ifadesini kullandı.

2 BİN 500 TON İHRAÇ EDİLDİ

Pakdemirli, dış talepten dolayı kaçak avcılığın arttığına dikkati çekerek, bu nedenle kota sistemi getirdiklerini, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisiyle yürütülen etkin denetim sayesinde geçmiş yıllarda yaşanan kaçak avcılığı bitirdiklerini vurguladı. Pakdemirli, kota kapsamında 230 balıkçı gemisine toplam 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avcılığı yapılması için izin verdiklerini aktardı.

Bakan Pakdemirli, "Bu yıl avlanılan 2 bin 84 ton deniz patlıcanı fabrikalarda işlenerek Çin ve Güney Kore başta üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildi." bilgisini vererek, Türkiye'nin 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Vira Haber