Dünya Kaynakları Enstitüsü Yok Olan Orman Raporunu Yayımladı

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2019 senesinde 11,9 milyon hektar tropik ormanlık bölgedeki ağaçların yakılarak veya kesilerek yok oldu.

Yok olan ormanlık bölgenin 3,8 milyon hektarını da biyolojik çeşitlilik ve çevre açısından ciddi ehemmiyet taşıyan bakir ormanların oluşturduğu ifade edildi..

Açıklamada, her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde balta girmemiş ormanın yok olduğu söylendi.

Yapılan araştırmaya göre bakir ormanların yok olduğu ülkeler listesinde ilk sırada Brezilya yer alıyor. Brezilya’da toplamda 1,4 milyon hektarlık alan yok oldu.

Brezilya’yı 324 bin hektar ormanlık bölge ile Endonezya ve 475 bin hektar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti izledi.

Bugüne kadar gerçekleşen orman yangınlarının hiçbirinin bu kadar büyük olmadığı ifade edildi.

Vira Haber