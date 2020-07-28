Sahil ve Plajlardaki Kalabalık Koronavirüsün Yayılma Riskini Artırıyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber yurdun birçok bölgesinde halk plajlarında, sahillerde ya da bazı özel plajlarda denize girenlerin sayısında ciddi artış yaşanması koronavirüsün yayılma riskini artırıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa – Mudanya başta olmak üzere yurdun farklı yerlerinden gelen fotoğraflarda kalabalık gözlemlenirken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması da dikkat çekiyor.

Sıcaktan bunaldıkları için denize girdiklerini söyleyen vatandaşlar, "Havalar çok sıcak biz de serinlemek için denize geldik. Sahil çok kalabalık insanlar denize girerek serinlemeye çalışıyor" dedi.

Bursa - Mudanya'da çekilen güncel bir kare...

Vira Haber