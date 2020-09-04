MSC Cruises’den Sağlık Çalışanlarına Büyük İndirim

MSC Cruises, pandemiyle mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına katkıları için 'teşekkür ederiz' demenin bir yolu olarak, onlara, hazır olduklarında sevdikleriyle birlikte çok hak ettikleri bir tatilin keyfini çıkarabilmeleri için 2021'in sonuna dek geçerli olan özel bir indirimli gemi seyahati programı başlattığını duyurdu.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago: “Bir aile şirketi olarak, dünyadaki her bir sağlık uzmanına, özverili ve yorulmak bilmeyen bağlılıkları, profesyonellikleri ve salgınla mücadeledeki cesaretleri için içten 'teşekkürlerimizi' ifade etmenin tek doğru ve uygun yolunun onlara çok hak ettikleri bir seyahati sunmak olduğunu düşünüyoruz.

“Onların çalışmaları ve özverileri, kısa süre önce Batı Akdeniz'de misafirlerimizi yeniden ağırlamaya başlayan ilk gemimiz MSC Grandiosa'da başarıyla uygulanan yeni sağlık ve güvenlik operasyon protokolümüzün önünü açmamıza yardımcı oldu.

Geçtiğimiz beş ay boyunca, gemilerimizdeki tüm yolcuların ve ziyaret ettiğimiz tüm limanlarda temas ettiğimiz toplulukların refahını korumak için kapsamlı sağlık hizmetleri ve güvenlik operasyon protokolü hazırlamak için son derece yüksek nitelikli ve uluslararası düzeyde saygın tıbbi uzmanlarla gece gündüz çalıştık.

Protokolümüzün yapı taşları, dünya çapındaki sağlık uzmanlarının pandemi sırasında virüsü daha iyi tanımaya ve tedavi geliştirmeye yönelik yaptıkları COVID-19 araştırmasındaki yeni verilere dayanıyor ve biz onların özverili ve yorulmak bilmeyen çalışmaları için teşekkür etmek istiyoruz.

Ve bunu yapmanın, geçtiğimiz aylarda onlara destek veren sevdikleriyle birlikte yapacakları bir gemi seyahati tatilinden daha iyi bir yolu olabilir mi?

Çok hak ettikleri bir tatile hazır olduklarında onları gemide ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Ayrıca, gemideyken ilk elden şahit olacaklarından, protokolümüzü daha da iyileştirmek için geri bildirimlerini de memnuniyetle karşılayacağız.”

Sağlık çalışanları ve aileleri için özel 'teşekkür ederiz' indirimli seyahat programı 31 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı ve 2021'in sonuna kadar tüm MSC Cruises seferleri için geçerli olacak. Ayrıca bu süre 31 Aralık 2021'e kadar olan ve 30 Nisan 2021'e kadar rezervasyonu yapılan tüm programları içerecek.

Sağlık çalışanları normal fiyatlar üzerinden yüzde 50'ye varan ve aşan özel fiyatlardan 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yetkili seyahat acenteleri aracılığı ile rezervasyon yaptırarak yararlanabilecekler.

MSC Cruises, pandemi ile bağlantılı olarak faaliyetini Mart ayı ortasında durdurmuştu. MSC Grandiosa 16 Ağustos'ta, 7 gecelik programı için İtalya'nın Cenova limanından hareketle Roma için Civitavecchia’ya ardından Napoli, Palermo, Sicilya; Valletta, Malta’ya yaptığı seferle denizlere geri döndü.

Her misafir ve mürettebat üyesi, gemiye binmeden önce evrensel testlerin yanı sıra içeren kapsamlı bir tıbbi taramadan geçmenin yanı sıra her limanda yalnızca korumalı kıyı gezilerine katılabilecek.

Sağlık çalışanları 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren www.msccruises.com.tr adresini ziyaret ederek indirimli gemi yolculuğu programı hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Vira Haber