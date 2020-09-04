YAF DIESEL İle Unimarin Denizcilik Arasında 6 Gemilik BWTS Anlaşması

Denizcilik sektöründe gemi ekipman ve yedek parça alanında hizmet veren YAF DIESEL, Unimarin Denizcilik ile 6 gemilik bir BWTS anlaşması yaptı.

3 Eylül 2020'de yapılan anlaşmanın detayları şu şekilde:

Kuru yük gemilerinde;

MV CELIK 1 in teslimat ve montajına 30 nisan 2021,

MV TEVFIK BEY gemisinin teslimat ve montajına 20 ekim 2021 de başlanacak.

MV SELAM , MV HIZIR,MV MEHMET BEY ve MV MEHMET AGA gemilerine ise 2022 yılında teslimat ve montaj yapılacak.

BSKY BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM NEDİR?

BSKY BWMS, balast suyunu Hidrosiklon ile filtreleme işleminin ardından UV kullanarak arıtıyor. Hidrosiklon ile suya verilen siklon hareketi sayesinde oluşan merkez kaç kuvvetinden faydalanılarak özgül ağırlığı sudan daha ağır olan kirleticilerin filtre edilmesini sağlıyor. Ayrıca YAF DIESEL Hidrosiklon sistemine gemi ömrü kadar garanti veriyor.

BWTS

Gemilerden kaynaklanan kirliliklerin sınırlandırılması ve kontrol altına alınması amacı ile devreye alınan bu sistem, gemilerin balast operasyonları ile denize basılan suyun içerisindeki farklı organizmaların, bölgelerin dışarısına taşınarak ekolojik karışıklığı engelleme amacı ile IMO MEPC tarafından kabul edilmişti. 2020 yılı itibari ile devreye tam olarak girecek sistem için armatörler önemli miktarlarda yatırım yapmak zorundalar.

Vira Haber