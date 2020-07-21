Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su üretiminin yıllık 940 Milyon TL’yi bulan bir ekonomik değere ulaştığını açıkladı.

Baraj ve göllerin balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırladığına işaret edilen açıklamada, “Bu çerçevede DSİ’nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor” denildi.

Açıklamada, ticari avcılık ile üretime açılan 179 baraj gölünde 2018’de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiği ifade edildi.

30 FARKLI BALIK

Türkiye’de baraj ve göletlerde ekonomik değeri olan yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor.

Vira Haber