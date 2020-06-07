Dünya Okyanuslar Günü Konferansı 8 Haziran'da Gerçekleşecek

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan gerçekleşecek 4 oturumlu konferansa 5 ülkeden 30 bilim insanı ve diplomat katılarak okyanuslardaki tükenmenin önüne geçmek için görüşlerini sunacak. Konferans, şimdiye kadar yapılan en geniş ve üst düzey katılımlı Okyanus Günü etkinliği olacak.

Dünyada süren yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen sanayi devrimiyle birlikte insanoğlunun hoyratlığına kurban edilen okyanuslar her yıl 8 Haziran’da küresel çapta hatırlanıyor. İlk kez 1992 yılında Kanada’da ki Uluslararası Okyanus Gelişim Merkezi ve Kanada Okyanus Enstitüsü’nün teklifiyle Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Zirvesi’nde gündeme gelen Dünya Okyanus Günü için Brundtland Komisyonu ve Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu küresel ölçekte destek vermişti. 8 Haziran tarihi 2008 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Günü olarak belirlenirken, küresel olarak çeşitli etkinliklerle anılıyor. 23 yıldır denizlerimizin ve canlı çeşitliliğinin korunması için çabalayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, bu özel gün için uzaktan en geniş katılımlı konferans gerçekleştirecek.

ÜST DÜZEY KATILIMLA GERÇEKLEŞECEK



Halen Japonya’da Tokyo Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün açılış konuşmasını yapacağı konferansa büyükelçiler ve bilim insanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluş temsilcileri ile balıkçılar katılacak. TÜDAV kurucusu ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Uluslararası Hidrografi Örgütü Direktörü Amiral Mustafa İpteş, İskenderun Teknik Ünriversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nuri Başusta, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu, İhtiyoloji Araştırmaları Topluluğu üyesi Hakan Kabasakal, Kadın Balıkçılar Derneği Başkanı Kübra Ceviz Sanalan ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden Doç.Dr. Elizabeth Grace Tunka Bengil gibi alanında uzman ve başarılı 30 isim katılacak.

Zoom üzerinden gerçekleşecek konferansta büyük bir çöp kutusu benzetmesi yapılan Kuzey Pasifik Okyanusu, derin deniz madenciliği, küresel iklim değişikliği, korunması gereken deniz canlıları, denizcilik sektörünün sorunları ve beklentiler gibi önemli konular ele alınacak. Milliyet Gazetesi Kıdemli Muhabiri Gökhan Karakaş’ın yöneteceği konferansta dünyayı tehdit eden plastik atık kirliliğine de vurgu yapılacak. 8 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak konferansın izlenebileceği adresler



Join Zoom Meeting



https://us02web.zoom.us/j/85428095827?pwd=K3Nlcjc4NXZhb3kxRi92dU5PdEtVQT09



Meeting ID: 854 2809 5827



Password: 271314



Kısa link: https://bit.ly/2AHLA3A



8 HAZİRAN 2020 DÜNYA OKYANUSLAR GÜNÜ PROGRAMI

Moderatör: Gazeteci Gökhan KARAKAŞ

Müzik: ÇOK CÖMERTSİN AKDENİZ – TÜDAV

AÇILIŞ OTURUMU(10:00-11:00)

Prof.Dr.Bayram ÖZTÜRK,TÜDAV BAŞKANI, TOKYO DENİZBİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ÜNİVERSİTESİ (AÇILIŞ)

Büyükelçi PeterTHOMSON, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL TEMSİLCİSİ-OKYANUSLAR GÜNÜMESAJI

Büyükelçi Çağatay ERCİYES, DIŞİŞLERİBAKANLIĞI DENİZCİLİK ve HAVACILIK-HUDUT GENEL MÜDÜRÜ

Amiral Mustafa İPTEŞ, ULUSLARARASI HİDROGRAFİ ÖRGÜTÜ (IHO) DİREKTÖRÜ

Kaptan Hakan ÇENDİK, DENİZ TİCARET ODASI Y.K. ÜYESİ, KOSTER DERNEGİ GENEL SEKRETERİ

Gemi İnşaatı ve Makine Mühendisi Cem MELİKOGLU, TÜRK LOYDU BAŞKANI

Doç. Dr. ÜlgenAYTAN , RTEÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

SualtıYapımcısı, Yönetmen Handan ERDOĞAN,TRT

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİVEEKOSİSTEME ETKİLERİ (13:00-14:00)

Prof.Dr.Cemal TURAN, İSKENDERUN TEKNİKÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Gökhan HALICI, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU, ADNANMENDERES ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vahdet ÜNAL,EGEÜNİVERSİTESİ

Prof. Melih Ertan ÇINAR, EGE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Sibel SEZER,TÜDAV

Dr.Gamze SÜMEN, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TÜDAV

KORUNMASI GEREKEN TÜRLER VE YÖNETİMİ(14:00-15:00)

Prof.Dr. Nuri BAŞUSTA,FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Deniz ÇOBAN, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Eda TOPÇU ERYALÇIN, İ.Ü.TÜDAV

Doç.Dr. Elizabeth GRACE TUNKA BENGİL, GİRNEAMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Hacer YELDAN, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Dr.Elif ÖZGÜR ÖZBEK, TÜDAV

Yük.Müh.Hakan KABASAKAL, İHTİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

DENİZ SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLER(15:00-16:00)

Kaptan Nadir ÖZSOY, BEYKOZDENİZCİLER DERNEĞİ

Hasan KAÇMAZ, EAST MED.MARINA,

Kübra CEVİZ SANALAN, KADIN BALIKÇILAR DERNEĞİ

Kerem KEMERLİ, MEKE MARIN

Alper GÜNGÖR,TEKİROVA DALIŞMERKEZİ

Yalçın GÜNAY ÇELİK, BOSTANCI SUÜRÜNLERİ KOOP

Selen CAMBAZOĞLU , BODRUM DENİZ MÜZESİ