WeePos İle Satış Yapmaya Başla!

E-ticaret alanında kendine yer edinmek isteyenler başta güvenli ödeme seçeneklerine başvuruyor. Örneğin kredi kartı satışlarına ilişkin weepay.co önderliğinde harekete geçilmekte. Çünkü bu marka:

BDDK ruhsatlı olacak şekilde çalışma gösteriyor.

PCI veri güvenliğine sahip olduğu için de öne çıkmıştır.

Sanal pos işlemlerinin çoğu platforma uygun olması da bir diğer avantajlı özelliği. Yani mobil ve web ara yüzleri sayesinde işiniz uzun sürmez. Kolay alışveriş imkanlarından faydalanmanız mümkün hale gelir. Hem hızlı hem de güvenli ödeme olanaklarına yer verilmiştir.

Weepos Tek – Tıkla Ödemeler

Açık kaynak altyapılarına uygun olduğu için de Weepay talep görüyor. Örneğin Woocommerce sanal pos bunlardan sadece bir tanesi. Arkasından ödül modüller olarak Prestashop ve Magento’da yerini almıştır.

Entegrasyonun hızlı olmasına ayrıca önem verilmiştir. Bunun için tek – tıkla işlemler tamamlanır ve açık kaynaklar eşliğinde finansal işlemlere geçilir. Örneğin yine bunlar arasında yer alan Opencart sanal pos tercih edilebilir ve başvuruya geçilebilir.

Weepos’a Nasıl Başvurulur?

Başvurular için ‘hesap formu’ mevcut. Hem bireysel hem de kurumsal olacak şekilde başvurulara geçilebilir. Bunun için formun eksiksiz olarak doldurulması gereklidir. Online sanal pos başvurusu adına önce forma girilen bilgiler dikkate alınır. Aynı zamanda:

Başvuruların ücretsiz olacak şekilde gerçekleşmesi sağlanır.

Başvuru sürecinde belge talep edilebilir.

Bireysel sanal pos belgelerinin bir kısmına ya da tamamına ihtiyaç duyulabilir. Örneğin vergi levhası bunlar arasında. Aynı zamanda imza sirküleri veya kimlik belgesi istenebilir. Bu konuda müşteri hizmetleri iletişime geçer ve bilgi sahibi olmanızı sağlar.

WeePos Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?

Avantajlı bir diğer özelliği de hızlı olması. Weepos işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına özen gösterir. Örneği üye işyerleri ödemeleri için:

Güvenli şekilde ödemeler alınır ve hesaba tanımlanır.

Hemen ödemenin ertesi günü hesaba aktarılır.

Bunun için müşterilerin belirttiği IBAN hesabı dikkate alınır. Sabah saatlerinde tek seferde olacak şekilde ödeme gerçekleşir. Hem güvenle hem de hızlı bir şekilde finansal işlemler sürdürülür. Yukarıda belirttiğimiz üzere PCI veri güvenliğini benimsemiştir. Bu şekilde IBAN ile kişisel veriler koruma altına alınır.