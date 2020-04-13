Dev Balıklar İlgi Odağı Oldu

Güzelkabaağaç'ın yaklaşık dört saatlik uğraşıyla yakaladığı 160 ile 180 santimetre uzunluğundaki balıkların, 60 ve 75 kilo ağırlığında oldukları belirtildi.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Cumartesi Pazarı'ndaki tezgahta kilosu 40 liradan satışa sunulan balıklar ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar, turna balıklarının cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Vira Haber