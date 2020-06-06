Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.

Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri programında her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmesi Genel Müdürü Cemalettin Şevli oldu. Cemalettin Şevli, denizcilik sektörüne dair çok önemli konuların konuşulduğu programda, Kıbrıs ve Girne Amerikan Üniversitesi'yle ilgili önemli bilgilere de yer verildi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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