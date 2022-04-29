Dünya Su Ürünleri Sektörü Barselona’da Boy Gösterdi

Su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edilen ve 27 yıldır Brüksel’de düzenlenen Seafood Expo Global, bu kez İspanya’nın Başkenti Barcelona’da kapılarını açtı.

Pandemi dolayısıyla iki yıl ara verilen fuara, varyantlar nedeniyle karantinada bulunan Çin ve yaklaşık üç aydır yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan beklenen katılımın olmadığı belirtilirken, İSHİB’in milli katılım organizasyonu ile Türkiye’nin önde gelen 15 firması ürünlerini sergiledi.

Türkiye’nin Sea Food Fuarlarında her yıl farkını ortaya koyduğunu belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, “Daha önce 27 yıl Brüksel’de düzenlenen fuar, 2020 yılında Barselona’da gerçekleştirilecekti. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle düzenlenemedi. Sektörde fuara yönelik uzun süredir bir beklenti vardı. Çünkü ürünlerimizin dünya pazarlarında yer aldığı en önemli fuarların başında geliyor. Milli katılım organizasyonunu birliğimizin yaptığı fuara bu yıl Türkiye sektörün önde gelen on beş firmasıyla katıldık. Firmalarımız ilgiden oldukça memnun. Zaten Türkiye su ürünlerinde AB’nin lider ülkesi” dedi.

Su ürünleri ihracatının pandemi döneminde dahi artarak devam ettiğini belirten İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun da sektörün ihracat performansını şöyle özetledi:

“Mart ayında sektörümüzün ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5 artarak, 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mart 2022 döneminde ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 oranında artışla 204 milyon dolardan 351 milyon dolara yükseldi. İlk 3 aylık dönemde en fazla ihracatı 50 milyon dolar ile İtalya, 41 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 35 milyon dolar ile Hollanda, 32 milyon dolar ile Yunanistan, 21 milyon dolar ile Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdik. Ürün bazında baktığımızda ise yine aynı dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler 130 milyon dolar levrek, 99 milyon dolar çipura, 28 milyon dolar orkinos ve 15milyon dolar alabalık şeklinde sıralandı.”