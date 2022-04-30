Türk Yatçılar, 2023 Sezonunun Tohumlarını Barselona’da Attı

Barselona’da, 25-28 Nisan tarihleri arasında Marina Port Vell’de düzenlenen, tüm dünyadan yatırımcı ve ve profesyonellerin bir araya geldiği MYBA’nın (The Worldwide Yachting Association) organize ettiği Yacht Charter Show’a TYBA (Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği) geniş bir kadro ile çıkarma yaptı.

TYBA Başkanı Güneş Aysun, Başkan Yardımcısı H. Serhan Cengiz, Yönetim Kurulu üyeleri Noyan Mutlugil, İdris Uçar ve Özgür Cengiz ile TYBA İdari Direktörü Ayşe Döncel Korkmaz MYBA Show’da hem Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği’ni temsil ettiler hem de Mayıs başında TYBA’nın üçüncü kere düzenleyeceği Charter Show’u dünyanın her yerinden gelen yat acenteleri ve brokerlarına tanıttılar.

TYBA, Barcelona’da ilk defa katılımcı oldu

IMEAK Deniz Ticaret Odasının da desteği ile organizasyona katılımcı stantı ile katılan TYBA sektörün öncü uluslararası profesyonelleri tarafından oldukça ilgi gördü. Ayrıca bu sene sergilenen tekne sayısının diğer yıllara nazaran az olması, show’a katılan stantlara ilginin artmasına neden oldu. MYBA Show’da tekne sayısının diğer yıllara nazaran az olması, Rus sahipli teknelerin yaşadığı zorluklar, fırtına ve teknelerdeki sezon öncesi yüksek rezervasyon nedenlerine bağlı olarak yaşandı. MYBA Yacht Show’da bu yıl 32 metre ve 82 metre arasında boyları değişen 18 tekne, 250 broker ve 63 katılımcı firma yer aldı.

MYBA Yacht Show, B2B organizasyonlarının en önemlilerinden kabul ediliyor

Dünyada B2B organizasyonları içinde ayrıcalıklı bir yeri olan MYBA Yacht Show, Pandemi dönemi dışında her yıl Nisan sonu ve Mayıs başı gerçekleşiyor. Dünya yat charter sektörünün en faal olduğu Kuzey Akdeniz bölgesinde, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve İspanya’yı içine alan bölgede, ticari faaliyette bulunan yatların tanıtımına ve bölgedeki acentaların, yat işletmecilerinin ve donatanların “network” kurmalarına aracılık eden en önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor. Tüm dünyadan konu ile ilgili pek çok yatırımcı ve profesyonel bu organizasyona gelmektedir.

Tanıtım çalışmaları açısından 2023 için çok iyi bir fırsat oldu

TYBA başkanı Güneş Aysun yaptığı açıklamada; “Türkiye’de sektörümüzde çalışan pek çok firmamızın iş yaptığı ve/veya yapmayı planladığı acenteler / işletmeciler Barselona’da ziyaretçi olarak veya stantları ile bulunmaktadır. Biz de kendi organizasyonumuzda her geçen sene artan sayıda yabancı katılımcı konuk etmekle birlikte Barselona’daki organizasyonda TYBA olarak aldığımız stand ile gerek Türkiye’nin yat turizmi potansiyeli / işletmeciliği / acenteler ağını tanıtmada, gerekse ülkemize döviz kazandırıcı iş bağlantıları kurmada son derece faydalı olmuştur. Pandemi sonrasında eskiye nazaran tekne katılımında küçülmüş bir Show olmasına rağmen, gerek bizim Derneğin, gerekse TYBA Show’un tanıtılması açısından, özellikle 2023 için iyi bir etkinlik oldu” dedi.

