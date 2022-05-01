Cemre Tersanesi Rüzgar Türbini Destek Gemi İhalesini Kazandı

Cemre Tersanesi, Danimarka menşeili Esvagt’ın çevre dostu yakıtla çalışabilen dünyanın ilk rüzgar türbini destek gemisi ihalesini kazandı. Geminin tasarımı Norveçli tasarım şirketi HAV Design tarafından Esvagt işbirliği ile geliştirildi ve gemi, Cemre'nin Esvagt için inşa edeceği üçüncü anahtar teslim proje olma özelliğini taşıyor. Bu öncü proje, açık deniz rüzgar hizmetinin rotasını değiştirecek ve piyasanın karbon nötr ve çevre dostu çözümlere ulaşması yolunda destek verecek.

Yeni servis operasyon gemisi, gücünü bünyesinde bulunan bataryalardan ve çift yakıt teknolojisine sahip saf metanol makinelerinden alacak. Gemi rüzgar enerjisinden ve biyojenik karbondan üretilen yenilenebilir e-metanol ile seyir yapabilme kabiliyetine sahip, bu da yıllık olarak CO2 emisyonlarında yaklaşık 4.500 ton azalmaya yol açacaktır. Bu sistemler, geminin sevk, konumlandırma ve ana operasyonları için gerekli gücü sağlarken, karbon nötr olarak hareket edecek ve operasyonlarda yeni bir “yeşil gemi” trendi yaratmayı mümkün kılacaktır. 93 metre uzunluğundaki bu yenilikçi gemi, DNV klaslama kurallarına göre inşa edilecek ve Danimarka bayrağı altında seyrini gerçekleştirecek. SOV, Birleşik Krallık'ın Kuzey Denizi'ndeki Yorkshire kıyılarında yer alan dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği Hornsea 2'ye hizmet verecek.

Son teknoloji ürünü ESVAGT SOV, gemideki toplamda 124 kişilik mürettebata ve teknisyenlere yüksek konfor standartlarıyla donatılacak ve ayrıca bünyesinde fitness salonu, oyun odası, sinema salonu gibi eğlence etkinlikleri ve bireysel konaklama için alan sağlayacak.

Gemide çalışabilirliği ve verimi artırmak hedeflenmiş ve böylece gemiye teknisyenlerin rüzgar türbinlerine güvenli bir şekilde geçişini sağlayacak hareket sönümleyici sistemli bir platform, transfer botları ve ayrıca ağır yedek parçaları kaldırmak için de bir vinç yerleştirilmiştir. Ayrıca, SOV kıyıdan transferi ve hızlı ve kolay erişimi mümkün kılacak bir helikopter güvertesi ile donatılacaktır.

“Bu başarı, Cemre’nin bir başka kilometre taşı olma imzasını taşıyor. Önceki 'ilklerden' edindiği tecrübeyle Cemre Tersanesi’nin bu çevreci ve yenilikçi gemiyi tamamlandığında sektöre başarıyla teslim edeceğine inanıyoruz” diye belirtti Cemre Tersanesi İş Geliştirme Müdürü Burak Mursaloğlu.

Geleceğe ait bu rüzgar türbini destek gemisinin inşasını hak kazanan firma olarak Cemre, gemi inşa pazarında ileriye doğru zorlu bir adım daha atıyor ve HAV Design ve ESVAGT ile birlikte böyle yenilikçi ve öncü projeyi gerçekleştirmeyi heyecanla bekliyor!

