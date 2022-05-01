UZMAR’dan Metanol Yakıtla Çalışan Römorkör Anlaşması

UZMAR Tersanesi ve Robert Allan Ltd, yeni metanol yakıtlı römorkör serisinin dizaynı ve inşaası için dizayn anlaşması anlaşma imzaladı. UZMAR'a özel olacak dört yeni dizayn, römorkör operatörlerinin CO2 azaltma hedeflerini karşılamak için ihtiyaç duydukları yeni nesil düşük emisyonlu römorkör taleplerini karşılayacak. Metanol yakıtla çalışan yeni römorkör serisinin adı çok yakında UZMAR ve Robert Allan Ltd. tarafından açıklanacak.

UZMAR CEO'su Ahmet Noyan Altuğ ile Robert Allan Ltd CEO'su Mike Fitzpatrick arasında 28 Nisan'da görüntülü görüşme ile imzalanan anlaşmada yer alan yeni seriye ait dört yeni dizayn 26 metre ile 32 metre arasında tam boya sahip ve bir adet traktör römorkörü tasarımını içeriyor. Metanol yakıtlı yeni seri, geliştirilmiş enerji verimliliğine sahip olacak ve önemli miktarda yıllık CO2 emisyonu tasarrufu sağlayabilecek.

Mike Fitzpatrick imza sonrası; "UZMAR ile bu yeni dizayn sözleşmelerini imzalamak bizim için heyecan verici bir adım. RAL ve UZMAR arasındaki 25 yılı aşkın birlikte yürüttüğümüz işbirliği, ekiplerimiz arasında verimli bilgi transferini kolaylaştırıyor. Geçmişte birçok kez birlikte başardığımız gibi, bu kilometre taşı diyebileceğimiz projeyi de başarıyla yürüteceğimize ve sonuçlandıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Fosil Yakıta Alternatif

A.Noyan Altuğ ise ; “Beş yılı aşkın süredir devam eden araştırmamız sonucunda göre ekibimiz, fosil yakıtlara alternatif yakıtlar içinde römorkörler için en uygulanabilir ve verimli tercihin metanol olduğuna inanıyor. RAL ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz ve karşılıklı anlayışımızla zorlu projeleri hep başarı ile aştık. UZMAR'a özel bu yeni metanolle çalışan dizayn serisinin sözleşmelerini imzalamak hepimiz için yeni bir döneme doğru atılmış büyük bir adım. 2022'nin son çeyreğinde römorkörlerin yapımına başlamayı hedefliyoruz ve önümüzdeki günlerde dizayn özelliklerini açıklayacağız." dedi.

UZMAR, filosundaki tüm römorkörleri çevre dostu yeni inşalarla değiştirmeyi ve küresel pazara sürdürülebilir düşük emisyon ihtiyaçları için bir çözüm sunmayı planlıyor.